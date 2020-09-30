Ушибы и поражение глаз: В Краматорске жители подрались из-за агитации (Видео)

В Краматорске произошла драка возле агитационной палатки одной из партий. Обе стороны конфликта написали заявления в полицию.

Конфликт произошел 28 сентября в около 15 часов дня у палатки, которая установлена на перекрестке улиц Дружбы и Академическая.

Один из участников столкновения 20-летнетний Богдан Науматуллов рассказал свою версию произошедшего: «На пересечении улиц стояла палатка партии ОПЗЖ. Я уже издалека увидел, что мне будут всовывать их газету. Решил ее не брать, а просто обойти. Но обойти не удалось. Женщина [из палатки] подошла ко мне, я отказался брать агитационные брошюры. Но через несколько шагов за спиной услышал два оскорбления в свою сторону – "хам" и "быдло"».

Потом, по словам Богдана, оскорбления перешли в драку. «Я задал парню вопрос: в какой стране он живет? Он мне не ответил, но продолжал ругаться. Перебежав дорогу, он ударил меня ногой в спину. Я попытался использовать против него газовый баллончик. После этого на меня также напала его девушка, которая начала меня бить руками по лицу», – продолжает парень.

29 сентября Богдан пришел в бюро судмедэкспертизы, чтобы зафиксировать побои. У парня – ушибы кистей обеих рук, локтевого сустава и правого колена. «Также меня направили в больницу, чтобы проверить возможное сотрясение мозга», – добавил Богдан.

Пришла снимать побои и 24-летняя Мария, представляющая вторую сторону конфликта. «Женщина предлагала газеты. Добрая, пожилая, старенькая женщина. Она просто говорит: возьмите, пожалуйста, газету. Кому не нужно было, проходили мимо. А мы с парнем взяли. Как раз в этот момент проходил другой парень с девушкой. Женщина подошла к нему: возьмите, пожалуйста, газету. На что он ответил: засунь себе в ****. Мне это не понравилось», – делится своей версией произошедшего Мария.

Она утверждает, что просто сделала парню замечание. «Он проходит вперед меня, и я ему говорю – хам. Он поворачивается: что? Я говорю: хам. Он начал меня оскорблять. Мой парень, естественно, сделал замечание. Тот начал оскорблять его. Завязался конфликт. Естественно, парень хотел его ударить, но тот достал газовый баллончик и запшикал мне глаза», – говорит девушка.

Она тоже прошла освидетельствование у врача: «У меня особых проблем нет. Но опухшая сетчатка глаза, слизистая и конъюнктивит».

Потасовку видела и агитатор Оксана Тараненко, которая работала в палатке напротив: «На противоположной от нас стороне дороги шла молодая пара. Там случилась какая-то перепалка. Мы на них не обращали внимание, пока они не начали шуметь».

Агитаторы в конфликт не вступали, они только наблюдали за происходящим. По их словам, потом прибыла полиция и «скорая помощь».

Сейчас правоохранители проясняют детали конфликта. «Обе стороны обратились в Краматорский отдел полиции с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По обоим фактам открыли уголовные производства по ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение легкого телесного повреждения. Санкция этой стать предусматривает наказание от штрафа до 1 года исправительных работ», – прокомментировала пресс-офицер отдела полиции Валерия Осипец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»