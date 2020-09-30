8 тысяч SIM-карт: СБУ блокировала «ботоферму», управляемую из «ДНР» и России

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали «ботоферму», которая координировалась из РФ и «ДНР». Через этот канал информации пытались дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Лица фигурантов, которые находятся на территории Украины, установлены. Оплату от своих заказчиков злоумышленники получали через запрещенные российские платежные системы.

«Для своей деятельности, которая, в частности, заключалась в создании и продвижении в интересах РФ и боевиков фейковых аккаунтов и сообществ, они использовали SIM-карты российских и украинских мобильных операторов», – сообщили в СБУ.

Во время обысков, которые происходили в Киеве и Донецкой области, было изъято: компьютерная техника со специализированным программным обеспечением; 4 GSM-шлюза емкостью 32 канала каждый; 4 сим-банка емкостью 128 и 32 канала; шесть 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала; 8 тыс. SIM-карт; черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса («Создание террористической группы или террористической организации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, проверяется версия о причастности злоумышленников к работе на разведку РФ.