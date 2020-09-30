Еще учатся: В новой ПЦР-лаборатории Торецка проверяют по 20 человек в день (Фото)

Уже неделю в Торецке (Донецкая обл.) работает новая ПЦР-лаборатория.

По состоянию на 29 сентября более 3000 жителей Донетчины ожидают свои результаты ПЦР-теста на коронавирусной болезни. Такие данные приводят в областном департаменте здравоохранения. Их всех должны оперативно проверять за государственный счет, но не успевают. Очереди на получение результата ПЦР-теста уже выстроены на несколько недель, передает «Вільне радіо».

Чтобы решить эту проблему, недавно в Донецкой области открыли еще 2 лаборатории для проверки ПЦР-образцов. Это 2 филиала Донецкого областного лабораторного центра – в Торецке и Краматорске.

«До 21 сентября на всю Донецкую область было по сути 2 государственные лаборатории: в Мариуполе и в Славянске. Количество обследований ежедневно росло, поэтому наши лаборатории были вынуждены обращаться за помощью в другие области. За день необходимо было осуществить до 2 тысяч обследований, а по факту могли обработать 500-600, не больше», – рассказывает заведующий торецкой лабораторией Юрий Хренов.

В Торецке лабораторию разместили в здании городского отдела Главного управления санэпидслужбы в Донецкой области. Здесь уже до этого проводили ИФА-исследования. Поэтому сотрудники для старта работы ПЦР-лаборатории уже были. Не хватало только средств на новое оборудование.

«В июне мы получили 1 млн 375 тыс. грн на приобретение аппаратуры для лаборатории полимеразной цепной реакции», – говорит Хренов.

Заказчиком аппаратуры выступала Торецкая лаборатория, а рассчитывался за нее областной лабораторный центр. Деньги на это направили из областной субвенции.

«Нам пришлось срочно делать новое помещение для лаборатории иммуноферментного анализа и освобождать помещение под ПЦР-лабораторию. Мы где-то за месяц с этой работой справились, и у нас таким образом появились два совершенно новых, хорошо подготовленных помещения, хорошо обученный персонал с опытом работы. Поэтому теперь мы спокойно работаем на двух лабораториях», – добавляет Хренов.

Он признает, сейчас делают около 20 тестов в день. Работники еще учатся проводить новый тест. Сейчас ПЦР-исследованиями занимаются двое бактериологов. Они работают с понедельника по пятницу. Пока им приходится брать на себя максимальный объем работы, но вскоре к команде присоединится еще один специалист. В декабре специалистов станет четверо, что позволит распределить нагрузку и работать в 2 смены.

«Если работать в спокойном режиме, то за сутки можно осуществить до 30 исследований. Но поскольку больных и людей с подозрением на коронавирус значительно больше, то вероятно у нас дойдет до 70-80 тестов в день», – разъясняет руководитель учреждения.

Отметим, в лаборатории Славянска один человек за день проводит проверку 100 образцов ПЦР. Поэтому после того, как благотворители им подарили специальный шкаф и удалось привлечь 2-го сотрудника, мощности выросли до 200 анализов в день. Почему таких объемов не удается повторить в Торецке, заведующий лабораторией объясняет так: «Это оборудование позволяет обрабатывать и 100, и 200 проб. Но все утыкается в человеческий фактор: сотрудники привыкают, идет настройка лаборатории. К тому же в славянской лаборатории стоит автоматическая станция подготовки проб, которая позволяет в 3-4 раза увеличить количество обработанных тестов. У нас такой станции пока нет, только обещают. Поэтому обработка осуществляется вручную».