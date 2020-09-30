Был старый заброшенный каток: В Краматорске завершили строительство Ледовой арены (Фото, видео)

В Краматорске завершили строительство Ледовой арены. Комплекс может вместить 430 зрителей. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что работы начались еще в 2016 году, сроки завершения строительства неоднократно переносились. Теперь арена полностью готова к эксплуатации.

«Раньше на этом месте был старый и заброшенный каток. Теперь – современная арена, которая станет домашней для новосозданного хоккейного клуба "Краматорск", который вместе с клубами "Мариуполь" и "Донбасс" будет представлять наш регион в украинской хоккейной лиге», – написал Кириленко.

По его словам, для зрителей предусмотрены трибуны на 430 мест. Весь комплекс спроектирован таким образом, чтобы быть доступным для людей с инвалидностью. Здесь будет удобно и профессиональным спортсменам, и любителям, и зрителям.