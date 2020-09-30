В ПФУ рассказали, как сформировать электронную трудовую книжку

С 1 июля Пенсионный фонд Украины создал сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать и предоставлять информацию о своей трудовой деятельности. Об этом рассказали в управлении ПФУ в Северодонецке.

В «Электронной трудовой книжке» отображается информация обо всех трудовых отношениях работника, также содержится информация об уплаченных страховых взносах, начиная с 1998 года.

«Для граждан – это удобный сервис. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате», – отметили в ПФУ.

Вносить данные в электронную трудовую книжку могут как сам гражданин, так и работодатели.

Воспользоваться сервисом можно на Портале электронных услуг ПФУ.

Чтобы передать скан-копии бумажной трудовой книжки для внесения данных в Реестр застрахованных лиц нужно:

1. Зайти на Портале электронных услуг ПФУ с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или авторизоваться на портале с помощью GovID – интегрированной системы электронной идентификации. В правом верхнем углу нажмите поле «Вход», затем выберите способ входа (ЭПЦ или GovID):

обычные физические лица (работники) должны выбрать «Физическое лицо»;

работодатели (как юридические лица, так и ФЛП) должны выбрать «Юридическое лицо».

2. Заходим в свой личный кабинет на портале.

3. Слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираем сервис «Предоставление скан-копий трудовой книжки». Перед внесением скан-копий система выдает краткую инструкцию, ее нужно внимательно прочитать. Сканировать можно:

или отдельно каждую страницу трудовой книжки и сохранить их в формате JPG;

или сразу все страницы трудовой книжки и сформировать один (общий) файл в формате PDF.

При этом размер каждого файла (сканированной копии документа) не должен превышать 1 Мб.

4. Нажав на кнопку «Продолжить», вы перейдете непосредственно к разделу загрузки:

нажмите кнопку «Добавить файл» и выберите заранее подготовленные скан-копии трудовой книжки,

поставьте «галочку» о том, что даете согласие на обработку персональных данных в специальном поле. Если вы зашли в систему как физическое лицо, то увидите собственные данные. Работодатель может заполнить форму на своего работника, добавив сканированную копию согласия на обработку персональных данных.

5. Нажимаете «Отправить в ПФУ» и копия вашей трудовой книжки будет передана в ПФУ.

Как сообщалось ранее, электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ:

это гарантия, что ваши данные не потеряются, особенно при ликвидации предприятия, утери самого документа;

при переходе на иное место работы не нужно предоставлять бумажный вариант трудовой книжки, работодатель внесет новые записи в ваш электронный документ;

работник может контролировать работодателя – правильно ли ему все оформили, все ли записи внесли, какой идет страховой стаж;

после достижения пенсионного возраста пенсия будет назначена автоматически без дополнительного обращения в Пенсионный фонд;

если пенсионер продолжает работать, то работодатель будет заносить новые сведения о трудовой деятельности, на основании чего каждые 2 года пенсия будет индексироваться автоматически с учетом нового стажа человека за эти 2 года.

Напомним, с июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Разработана инструкция по оформлению электронной трудовой книжки.