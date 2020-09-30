На Донбассе остается вероятность локальных боевых действий, – Хомчак

На Донбассе сохраняется режим прекращения огня, в тоже время возможно возобновление локальных боевых действий. Об этом сообщил главнокомандующий ВC Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сегодня, 30 сентября, на заседании руководителей Вооруженных Сил стран Вышеградской группы в Варшаве, передает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Хомчак проинформировал партнеров о ситуации с безопасностью на Донбассе в рамках проведения операции Объединенных сил.

«На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается», – сказал главнокомандующий ВCУ.

Он подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки Украины и взаимодействия с НАТО и ЕС в этом контексте.

Руслан Хомчак отметил также чрезвычайно тревожную ситуацию с распространением COVID-19 на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, этому способствуют «глубокий экономический кризис и катастрофическое разрушение оккупантами социальной инфраструктуры».