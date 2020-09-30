Можно не менять: В ПФУ напомнили о преимуществах электронного пенсионного удостоверения

Сейчас действуют как обычные (бумажные) пенсионные удостоверения, так и в виде пластиковой банковской карточки – электронное пенсионные удостоверения. ЭПУ не является обязательным, пенсионер сам может выбрать, какой формы документ ему оформить. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины в Северодонецке.

ЭПУ начали выдавать в стране с 2018 года. Как и традиционное удостоверение, ЭПУ выдается бесплатно. «По желанию электронное удостоверение может получить любой пенсионер, получающий пенсионные выплаты через "Ощадбанк"», – отметили в ведомстве.

Однако там подчеркнули, что обязательным является получение электронного пенсионного удостоверения только внутренне перемещенным лицам (переселенцам), которые получают пенсии.

Пенсионные удостоверения, которые выдавались ранее, также продолжают действовать. Принудительно менять старые на новые удостоверения не планируется. «Более того – сам пенсионер принимает решение, в какой форме ему получить пенсионное удостоверение. Выбор за электронной платежной карточкой несомненен если он желает полноценно использовать все электронные сервисы Пенсионного фонда или иных органов власти, иметь собственную электронную подпись и иметь единый документ, с помощью которого можно и получить пенсию, и подтвердить статус пенсионера», – разъяснили в Пенсионном фонде.

Электронное пенсионное удостоверение – это полноценная платежная карта «Ощадбанка». Начисленные деньги можно получить в банкоматах любого банка или в отделениях «Ощадбанка». Возможно снять со счета не всю пенсию, а только необходимую. Также карточкой ЭПУ можно рассчитываться в магазинах, аптеках, автозаправках, других торговых сетях, оплатить кммунальные услуги и пр. «Более того, в отдельных случаях покупатель, пользуясь карточкой может получать скидки при расчетах в торговых сетях или аптеках», – заметили в северодонецком управлении ПФУ.

Через систему «Ощад 24» можно контролировать состояние своей карты-ЭПУ, можно совершать и онлайн-платежи, переводы

«С помощью ЭПУ пенсионер также может полноценно пользоваться всеми государственными электронными сервисами, получать документы на веб-порталах органов власти», – заключили в ПФУ.