Эвакуируют людей: В трех районах Луганщины снова вспыхнули пожары (Видео)

В Луганской области спасатели тушат пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Здесь сегодня, 30 сентября, на десятках гектар леса загорелась сухая трава и лесная подстилка. Огонь быстро распространяется сильными шквалистыми порывами ветра, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Новоайдарском районе пожар лесного массива охватил общую площадь около 50 га в районе сел Кряковка и Трехизбенка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

«В связи с шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию села Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново. Информация уточняется», – отметили в ГСЧС.

В Станично-Луганском районе тушат пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема. Предварительно жертв и пострадавших нет. Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи села Артема есть угроза распространения пожара на села Артема и Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.

В Старобельском районе горит лес на общей площади около 8 га между селами Половинкино и Байдовка. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Количество поврежденных зданий и сооружений от огня – уточняется.

Всего на тушение лесных пожаров в трех районах привлечено 192 чел. и 44 ед. техники.

Как отмечают в ГСЧС, тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м / с.