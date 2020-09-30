И беременную: В Северодонецке незаконно держали в ИВС мирных жителей

В Северодонецке прокурор и следователи незаконно задержали 8 гражданских лиц, среди которых была беременная женщина. Теперь сами правоохранителям грозит до 10 лет заключения – обвинительный акт в отношении них уже передан в суд. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Государственное бюро расследований.

Обвиняемые – прокурор одной из местных прокуратур Луганщины и 5 следователей одного из отделения полиции в Луганской области.

и, которые в мае 2019 году в городе Северодонецке Луганской области незаконно задержали 8 человек.

Так, в 2019 году проводилось расследование деятельности игорного бизнеса в Северодонецке. В рамках расследования 6 мая группа следователей проводила ряд санкционированных обысков с участием 8 гражданских лиц. После обысков гражданские по приглашению следователя прибыли в помещение Нацполиции, где находился прокурор. «Последний с целью улучшения показателей своей деятельности, дал следователям устное указание – задержать 8 человек», – рассказали в ГБР.

При этом для задержания не было правовых оснований, также на это не было решения следственного судьи. Тем не менее правоохранители незаконно задержали 8 человек, среди которых была беременная женщина. Их вечером 7 мая поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

В итоге, по представленному в суд обвинительному заключению:

прокурор обвиняется в организации заведомо незаконного задержания, повлекшее тяжкие последствия, совершенного в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины);

5 следователей обвиняются в заведомо незаконном задержании, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.