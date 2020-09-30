Медики Краматорска получили 3 аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

29 сентября Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали три аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции краматорским врачам. Два аппарата получила городская больница №1, еще один – областной перинатальный центр. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

Таким образом, Краматорск получил уже 5 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, а Донецкая область в целом – свыше 30 единиц этого оборудования.

«Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире, Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину», – сказала представительница SCM Лилия Ткаченко.

И.о. главврача Краматорской городской больницы №1 Юлия Кушнерик отметил, что такая помощь Фонда «позволяет нам существенно повысить качество медицинской помощи и спасать жизни наших пациентов».

«В наш перинатальный центр попадают роженицы с коронавирусом не только из Краматорска, но и из северных районов области. Высокотехнологичный аппарат от Фонда Рината Ахметова поможет нам бороться с тяжелыми осложнениями коронавирусной инфекции. Качество оказания помощи улучшится в разы», – уверена и.о. главврача областного перинатального центра Таисия Птица.

Представитель департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Роман Пищанский подчеркнул, что помощь Фонда особенно важна в эти дни, когда началась вторая волна пандемии: «Коронавирус активно распространяется и только совместными усилиями бизнеса и государства мы сможем его остановить».

Заведующий отделением анестезиологии Краматорской городской больницы №1 Александр Галузинский поблагодарил Фонд Рината Ахметова за онлайн-обучение врачей, работающих с аппаратами ИВЛ. «Это значительно улучшает лечение больных. А с новыми современными аппаратами это будет осуществить вдвойне легче», – сказал он.

«Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам 320 тысяч экспресс-тестов и больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Еще в марте медикам были переданы первые аппараты искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день опорные больницы из 12 регионов получили от Фонда свыше 130 аппаратов ИВЛ. Всего Фондом закуплено 204 единицы этого оборудования», – сообщила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.