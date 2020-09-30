Пришла из Казахстана: По «ЛНР» движется пыльно-песчаная буря (Фото)

В «ЛНР» бушует пыльная буря. При сильном шквальном ветре Луганск и другие города затянуты пылью, местами еще и дымом от пожаров. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

О том, что в «республике» ожидается пыльная буря, сообщил «центр гидрометеорологии МЧС ЛНР».

«Вечером 30 сентября с сохранением ночью и утром 1 октября в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается пыльная буря, видимость 500-1000 м. Сохранится юго-восточный ветер до17-22 м/с», – предупредили синоптики.

Как сообщают в одной из луганских групп в соцсетях, бурю принесло сильным восточным ветром, который сохраняется уже три дня. «В ЛНР пыльно-песчаная буря, которая пришла из Калмыкии и Казахстана. Ранее песчаная буря накрыла Ростовскую область и Ростов в частности. Луганск из-за сильного ветра заволокло пылью и дымом от пожаров. Многие люди жалуются на то что им тяжело дышать», – сообщает паблик.

По словам очевидцев, ветер сносит шифер с крыш, рвет провода.

«В районе Чапаева произошел обрыв проводов контактной сети, из-за чего троллейбусы сегодня разворачивали назад в районе площади Героев ВОВ. В Луганске отсутствует связь МТС-Vodafone, наблюдаются перебои со связью "Лугаком". В Каменнобродском районе и на восточных кварталах из-за срабатывания автоматики защиты на магистралях несколько раз пропадал свет. В Большой Вергунке из-за пожаров, которые из-за ветра до сих пор не могут потушить, сгорели две дачи. Ветер не стихает, в районе Каменнобродского суда упало дерево, а на улице Цимлянской сильный ветер сдул кирпичный забор», – пишут луганчане.

По их словам, в регионах ситуация не намного лучше. В Антраците, в частности, на большей части города целый день отсутствует свет и интернет, по городу очень много порывов электросети. Люди пишут, что пылью затянут и Краснодон (после переименования – Сорокино), такая же ситуация с ветром в Алчевске и Красном Луче (после переименования – Хрустальный). В Георгиевке (Лутугинский район) вместе с пылью в воздухе стоит дым.