Спроси у папы: Телеведущий Максим Сикора станет блогером Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и известный телеведущий Максим Сикора (телеканал «Украина») запускают диджитал-проект «Спроси у папы». Это видеоблог для мальчиков-сирот и ребят, которые воспитываются без отцов. Дети получат ответы на разные вопросы, интересующие каждого ребенка. И советы, которые в полных семья детям дают папы. Советы, в основе которых мужской взгляд на проблемы, мужской подход к воспитанию. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Формат блога для меня новый, тем более, что аудиторией будут дети, которые по разным причинам растут без отцов. Стать для них "виртуальным папой" – человеком, который в нужный момент готов дать полезный совет, большая ответственность. Поэтому привыкаю к новой роли не без волнения. Ставлю себе цель помочь каждому мальчику, каждому юноше, которые будут постоянными зрителями блога, стать круче. Дать им навыки, научить мелочам, которые станут их софт-скиллами – навыками, которые сделают их дисциплинированными и системными людьми», – сказал Максим Сикора.

У телеведущего двое детей, старшему 15 лет, поэтому темы, которые обычно интересуют подростков, хорошо ему знакомы. В частности, темами для выпусков блога «Спроси у папы» станут:

как нужно и не нужно поступать мужчине, когда обижают девочку;

зачем учиться;

как правильно дружить;

как выбрать профессию;

что делать, если знакомые предлагают попробовать курить;

как заработать первые деньги;

почему важна личная гигиена;

каким спортом лучше заниматься;

может ли мальчик/мужчина плакать;

как завязывать галстук.

«Мне очень приятно делать с Фондом Рината Ахметова такой проект. Надеюсь, он будет полезен детям, которые растут без отца», – сказал Максим Сикора.

Новые выпуски будут появляться каждую неделю на Facebook и YouTube-страницах Фонда.

В пресс-службе напомнили, что на страницах Фонда Рината Ахметова уже ведутся два блога. Один посвящен изучению языка жестов и направлен на преодоление барьеров в общении между слышащими людьми и теми, у кого есть нарушения слуха. Второй – блог мамы-воспитательницы о радостях и проблемах семьи, усыновившей детей, призван популяризировать семейные формы воспитания детворы.