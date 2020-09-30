И переехать в иной регион: Правозащитник рассказал об условиях амнистии для членов «Л-ДНР»

Для решения вопроса Донбасса нужна условная амнистия членов незаконных вооруженных формирований с максимально широким перечнем условий. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявил Олег Мартыненко, руководитель аналитического направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

«Украине нужна условная амнистия с максимально широким перечнем условий для лиц, которые хотят амнистироваться. Условия: сложить оружие, рассказать о своих действиях, рассказать о том, что делало окружение, выступить публично с покаянием, выступить публично в судебных заседаниях. А также принять участие в коррекционных программах и других видах наказания, как общественные работы для возмещения причиненного вреда», – сказал Мартыненко.

Наказание может предусматривать и переезд в иной регион. «Нужно быть готовым переехать в другую местность, если того потребует государство. Нужно обязаться больше не совершать противоправных действий. А в случае совершения таких, человека должно ожидать лишение свободы», – считает правозащитник.

По его словам, амнистия не должна касаться военных преступников и тех, кто совершал грубые нарушения прав человека.

«Перед тем как принять амнистию, нужно провести широкие консультации вплоть до национального референдума», – добавил Мартыненко.