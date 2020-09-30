Муж – секретоноситель: В «МГБ ЛНР» пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА

В «МГБ ЛНР», контролируемом российскими спецслужбами, пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской облгосадминистрации. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

В ведомстве отмечают, что особый интерес для незаконных вооруженных формирований составляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам.

Оперативники СБУ установили, НВФ задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время посещения родственников.

«Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Национальной полиции», – сообщили в СБУ.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

В спецслужбе напоминают, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания спецслужб противника и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.