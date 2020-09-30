Работает по 11 часов: В «ДНР» дончанку Марину Юрчак перевели в женскую колонию

Химик-технолог из Донецка Марина Юрчак уже 3 года находится в плену у «ДНР». После «приговора» в 15 лет заключения ее этапировали в единственную женскую тюрьму в «республике», которая находится в городе Снежное. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает «Медийная инициатива за права человека».

Марину задержали в Донецке 9 ноября 2017 года, когда она направлялась на работу. В тот день женщина не позвонила своим родителям, и они начали волноваться и искать. Нашли не сразу – искали в больницах и даже моргах, за несколько недель оказалось, что Марину захватили представители «министерства госбезопасности» («МГБ ДНР»).

После ареста Юрчак доставили в тайную тюрьму «Изоляция», которую «республиканцы» организовали в помещениях бывшего завода изоляционных материалов, в этой тюрьме людей пытали и выбивали «признание».

Именно в «Изоляции» Марину впервые увидела другая заложница Елена Лазарева, которую освободили по обмену 29 декабря 2019 года.

Лазарева вспоминает, что Марину в «ДНР» обвинили в шпионаже в пользу СБУ и оскорблениях первых лиц «республики». С начала войны Юрчак оставалась в Донецке, писала посты в Twitter о том, что видела вокруг, – откуда происходят обстрелы, куда направлялась военная техника, где находятся позиции незаконных вооруженных формирований.

Женщину, как и всех заложников, возили на допросы в здание «МГБ». «Заставляли признаться, на кого она работала, кто ее куратор в СБУ. Каждый раз привозили избитой, однажды она едва ходила – все ноги были черные от побоев», – говорит Елена Лазарева.

В апреле 2018 гожа Марина Юрчак из «Изоляции» перевели в донецкое СИЗО. 26 марта 2020-го местный «суд» «приговорил» ее к 15 годам лишения свободы.

Сейчас 41-летняя Марина Юрчак находится в женской колонии в Снежном. Там очень сложные условия пребывания – каждую женщину заставляют работать 10-12 часов в сутки. Марина работает швеей с 8 утра до 7 вечера.

Как сообщалось ранее, с началом боевых действий родители Марины Юрчак уехали из Донецка, женщина же решила остаться. В соцсети Марина писала под ником «Дончанка».