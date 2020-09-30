Закрывайте плотно окна: Пыльная буря добралась до Донетчины (Фото)

Пыльная буря с сильными порывами ветра, которая сегодня, 30 сентября, движется со стороны Ростовской области РФ по Луганщине, дошла и до Донецкой области. Как на подконтрольной правительству Украины части Донетчины, так и на неподконтрольной, местные жители сообщают в соцсетях о пыльной мгле, которая окутала города при сильном ветре, передают «Донецкие новости».

В частности, природную стихию наблюдают в Константиновке, Бахмуте, Краматорске, Славянске, Дружковке, Лимане, Часов Яре, Торецке и других городах.

Жители делятся впечатлениями и фото в соцсетях:

Василий: «Именно сейчас над Лиманской ОТГ начинается пыльная буря. Она не у нас зародилась, а идет аж от Каспия. На 18:00 в воздухе фиксируется плотность пыли 60 мг / м3. И уже при такой плотности видимость ограничивается где-то на километр-полтора. По прогнозу в промежуток времени 00:00-09:00 плотность пыли в воздухе будет расти вплоть до значения 160-180 мг / м3. Это крайне опасно, потому закрывайте плотно окна и двери и не выходите на улицу по возможности. Завтра ночью будет еще хуже»;

Юрий: «Пылевая буря в Дружковке, даже неба не видно! Кто знает: откуда пыль?»;

Александр: «В Артемовске (Бахмуте – ред.) сейчас такая же пыль в воздухе;

Петр: «От Константиновки до Изюма такая буря»;

Надежда: «Звонила знакомая, в Торезе (после переименования Чистяково – ред.) такое же, как и у нас в Константиновке».

Фото: Facebook Людмила Ашкова

В неподконтрольном украинской власти Донецке буря шла вместе с дождем, люди делятся фото облепленных песком и пылью машин.

«Пыльная буря и дождь сейчас идут в Донецке. На окнах дома, на машине точно такая же пыль. Максимально заметные последствия на автомобилях. Дышать таким пыльным воздухом небезопасно», – пишут дончане.

В местном «МЧС» предупреждают, что непогода продержится до конца недели и по возможности просят людей меньше выходить из дома.

«В связи с высоким содержанием пыли в нижних слоях атмосферы, перемещаемых штормовыми порывами ветра, в республике сложилась неблагоприятная обстановка, сопровождающаяся ограничением видимости. По данным гидрометцентра МЧС ситуация продлится до конца недели. Просим граждан быть бдительными при передвижении, и по возможности воздерживаться от пребывания на улице», – говорится в сообщении «МЧС ДНР».