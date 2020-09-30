Матери ждут сыновей: В Украине так и не заработала комиссия по поиску пропавших на Донбассе (Видео)

Инна Думчик из села Лозоватка (Днепропетровская обл.) уже 6 лет разыскивает своего сына. 29 августа 2014 года ее 19-летний Ярослав, выходя из Иловайского котла в составе 93-й ОМБР, попал под обстрел. Но мать об этом и не догадывалась.

«Волноваться начали 30 августа, когда уже узнали, что Иловайск. Парни звонили родителям, просили прощения. А он на днях позвонил: мама, все прекрасно, я скоро буду дома», – вспоминает Инна Думчик.

29 августа телефон Ярослава был вне зоны связи. А через несколько месяцев после расстрела колонны украинских военных под Иловайском женщине сообщили – тело нашли. Результаты ДНК на 99% подтвердили, что это сын Инны. Полиция уголовное дело закрыла. А после того, как тело похоронили, матери позвонили – она уверена, что это был ее сын.

«В декабре 2014 года позвонил Ярослав. Я быстро "пробила" звонок. Он был из Свердловска Луганской области. Он просто позвонил, несколько фраз – он просто дал о себе знать», – считает Думчик.

Она сама нашла свидетелей на неподконтрольной Украине территории, они подтвердили – видели Ярослава и еще 5-рых бойцов.

Тогда Инна обратилась в международные организации. Красный Крест до сих пор разыскивает Ярослава, как и остальных почти 700 пропавших без вести на Донбассе.

«[Если пропал гражданский человек] – нужно обращаться в полицию. Если это военнослужащий – там тоже есть свои поисковые органы: у Министерства обороны могут быть свои данные, у СБУ – свои. У нас же есть данные на основании тех дел, которые мы открыли», – поясняет спикер Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко.

Красный Крест начинает искать пропавших после обращения их родственников. Ищут информацию по обе стороны линии разграничения. При необходимости родственникам предоставляют материальную и психологическую помощь. Также представители МККК принимают участие в эксгумации тел.

Ищут людей на востоке Украины и другие организации. Но по словам Власенко, у групп нет общей базы и они не обмениваются информацией, а это усложняет поиски.

В апреле 2019 года правительство создало Комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особенных обстоятельствах. Она должна была искать людей, эвакуировать тела погибших, вести единый реестр пропавших на Донбассе. В состав комиссии вошли 20 человек – представители силовых структур, международных организаций и правоохранители. Но свою работу комиссия до сих пор не начала.

«Мы просто лица, которые делегированы в комиссию. Но у нас нет ни руководителя, ни иного ответственного лица, которое могло бы нас собрать. Потому что в законе было выписано немного некорректно, там утверждалось, что [руководящий орган] – Секретариат Кабинета министров. А Секретариат не имеет функций создавать при себе такие комиссии», – говорит член этой комиссии Ирина Суслова.

Но даже если бы комиссия собрала, то в законе не сказано, при каком министерстве она должна работать. Но выход есть. «Премьер-министр может дать поручение к выполнению профильному министерству, в сфере которого находятся вопросы международного гуманитарного права. Также утвердить законопроект, который создал бы эту комиссию на базе министерства. Точка. Законопроект такой уже есть», – комментирует Ирина Суслова.

Как сообщалось ранее, по данным Международного комитета Красного Креста в Украине, в 2020 году 773 семьи по обе стороны линии соприкосновения продолжают искать своих родственников, пропавших без вести во время конфликта на Донбассе.

В статусе «пропавший без вести» остается еще около 70 военнослужащих ВСУ, воевавших на Донбассе (в 2014 году было 525). Для идентификации личности одной экспертизы ДНК останков военного недостаточно, т.к. были случаи совпадений ДНК погибшего с образцами нескольких кровных родственников, которые не подозревали о существовании друг друга. Поэтому производится масштабная судмедэкспертиза по разным показателям.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Суспільне Дніпро»