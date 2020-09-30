Переселенцу: Если трудовая книжка осталась в «Л-ДНР» или в ней записи из «Л-ДНР»

Если трудовая книжка переселенца осталась в «Л-ДНР», то работодатель может оформить дубликат. А если ВПЛ прибыл на подконтрольную территорию с «республиканскими» записями в книжке, то они не будут учитываться. Об этом рассказали юристы Норвежского совета по делам беженцев.

Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» установлено, что внутренне перемещена лицо (ВПЛ) имеет право на занятость и право на государственное социальное страхование, на случай безработицы, которые реализуются в соответствии с законодательством.

При трудоустройстве в соответствии со ст. 24 Кодекса законов о труде (КЗоТ), будущий сотрудник-переселенец, как и все иные граждане, подает работодателю:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку;

в предусмотренных законодательством случаях также представляется документ об образовании, состоянии здоровья и другие документы (например, военный билет).

«Важно отметить, что законодательством не предусмотрено установление испытательного срока для ВПЛ при приеме на работу (ст. 26 КЗоТ) и обязательного предъявления справки о постановке на учет ВПЛ ("справки переселенца")», – акцентировали правозащитники.

В случае утери оригинала трудовой книжки или невозможности забрать трудовую книжку с неподконтрольной Украине территории, работодатель может оформить дубликат трудовой книжки. Выдача дубликата осуществляется на основании заявления работника с указанием причин отсутствия оригинала.

Однако, если же оригинал трудовой книжки найдется, то запись из дубликата переносится в оригинал. При этом на дубликате проставляется надпись «Дубликат аннулирован».

«Стоит отметить, что сделки, совершенные на неподконтрольной правительству Украины территории не создают правовых последствий. Это правило применяется и к записям в трудовых книжках. Поэтому, если в трудовой книжке ВПЛ есть записи, сделанные на неподконтрольной территории, новый работодатель вносит в такую книжку запись о приеме на работу на общих основаниях», – отметили юристы.

При этом, отсутствие записи о прекращении трудовых отношений с предыдущего места работы свидетельствует о продолжающихся трудовые правоотношения. Поэтому, если нет «закрытой» записи с неподконтрольной территории, то переселенцу нужно расторгнуть трудовые отношения в одностороннем порядке. Это нужно сделать через суд.

«Такое решение суда необходимо добавить в трудовую книжку, поскольку Инструкцией № 58 (которая регламентирует оформление книжек, – ред.) не предусмотрено внесение записей на основании решения суда. Копию решения суда нужно включить в личное дело, как подтверждение соблюдения требований законодательства при заключении трудового договора. А записи о последующем трудоустройстве делаются на общих основаниях», – дополнили правозащитники.

Как сообщалось ранее, чтобы больше не сталкиваться с потерей трудовой книжки, сейчас можно оформить ее электронный вариант.