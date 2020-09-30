RU
Все новости

В «ДНР»: В Горловке местная «администрация» закрылась на карантин

30.09.20 21:58
Горловка / Фото из открытых источников
Горловка / Фото из открытых источников

В «ДНР» городская «администрация» Горловки ушла на карантин. Об этом сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько в соцсетях.

«В связи с необходимостью принятия мер по недопущению превышения эпидемиологического порога по ОРВИ сообщаю, что администрация города Горловка и администрация Центрально-Городского района города Горловка временно прекращают проведение приемов, а доступ посторонних лиц в здание администрации временно приостанавливается с сегодняшнего дня до особого распоряжения. Сотрудники администраций переведены на дистанционный режим работы», – написал Приходько.

Он также добавил, что все диспетчерские и коммунальные службы работают в штатном режиме.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк