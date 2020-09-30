В «ДНР»: В Горловке местная «администрация» закрылась на карантин

В «ДНР» городская «администрация» Горловки ушла на карантин. Об этом сообщил «глава администрации» Горловки Иван Приходько в соцсетях.

«В связи с необходимостью принятия мер по недопущению превышения эпидемиологического порога по ОРВИ сообщаю, что администрация города Горловка и администрация Центрально-Городского района города Горловка временно прекращают проведение приемов, а доступ посторонних лиц в здание администрации временно приостанавливается с сегодняшнего дня до особого распоряжения. Сотрудники администраций переведены на дистанционный режим работы», – написал Приходько.

Он также добавил, что все диспетчерские и коммунальные службы работают в штатном режиме.