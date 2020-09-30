Возвратом Донбасса на своих условиях Киев прекращает выполнение «Минска-2», – Грызлов

Возврат неподконтрольной Украине части Донбасса на украинских условиях будет иметь катастрофические политические последствия. Об этом сегодня, 30 сентября, после видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов, передает российский «ТАСС».

Он прокомментировал заявление Офиса президента Украины, в котором говорится, что «целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях».

«Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений», – считает Грызлов.

По его мнению, такая позиция Киева будет иметь катастрофические политические последствия. «Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний», – сказал полпред.

Грызлов также раскритиковал решение о выводе из состава ТКГ первого заместителя руководителя украинской делегации Витольда Фокина. «Показательным является и решение президента [Владимира] Зеленского о выводе из состава делегации Украины в контактной группе Витольда Фокина – единственного профессионала, который называл вещи своими именами, понимал и публично озвучивал важность ответственного выполнения украинской стороной комплекса мер», – сказал Грызлов.