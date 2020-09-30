«Мы не в СССР»: Версии участников переговоров об итогах заседания ТКГ по Донбассу

Сегодня, 30 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, России и при модераторстве ОБСЕ. Обсуждение вопросов Донбасса длилось около 4 часов.

Как сообщает Офис президента Украины, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую сторону «не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины», не создавать «камней преткновения», а «двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, урегулировании проблем, в решении которых заинтересованы простые люди».

«Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия!», – заявил Кравчук, обращаясь к представителю РФ Борису Грызлову.

В свою очередь российская сторона отметила, что Верховная Рада так и не откорректировала свое постановление от 15 июля, в котором указано, что местные выборы на неподконтрольной Украине территории не будут проведены до соблюдения ряда условий (передача Украине контроля над границей, вывод войск и техники, и пр.). Россия продолжает настаивать, что с такими формулировками постановление нарушает Минские соглашения.

Также Борис Грызлов заявил российским журналистам, что представители Киева в ТКГ отказываются фиксировать договоренности по итогам консультаций. «Киев отказывается от фиксации любых договоренностей… [заседание ТКГ] было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию (ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи) заседания. То есть они настаивают на проведении переговорного процесса в условиях без оформления протоколов и какой-либо фиксации позиций, предложений, заявлений участвующих в переговорах сторон», – сказал он.

В «ЛНР» также акцентируют, что украинская сторона отказывается от ведения протокола заседаний. «Мы выступали за предложение по ведению и, при необходимости, публикацию аудиовидеозаписи хода заседаний, чтобы у общества было четкое понимание того, что происходит на переговорах, и какие соглашения достигаются. Украина же выступала за "конфиденциальность" и индивидуальные заявления и трактовки о ходе переговоров. В этом их поддерживала ОБСЕ… Нам пришлось пойти на некоторый компромисс в части ведения заседания и настоять на переносе обсуждения "конфиденциальности" на будущую встречу Контактной группы, возможно внеочередную», – сообщил после заседания представитель «ЛНР» на переговорах Владислава Дейнего.

В «ДНР» утверждают, что на сегодняшней видеоконференции «республиканцы» выступили за конкретизацию мер по фиксации нарушений перемирия на Донбассе. Но к этому вопросу участники переговоров решили вернуться на следующем заседании.

Также представитель «ДНР» в ТКГ Наталья Никонорова настаивала все-таки провести совместную инспекцию в районе поселка Шумы под Торецком. «К сожалению, и сегодня не удалось достичь конструктива в этом вопросе», – сказала она.

Напомним, что Борис Грызлов также отреагировал на заявление Офиса президента Украины по отстранению Витольда Фокина от полномочий замглавы украинской делегации в ТКГ, а также на фразу о возврате Донбасса только на украинских условиях.