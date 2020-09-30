Несогласных с запретами – не беспокоить: В «ДНР» объявили набор «паспортистов»

В «ДНР» решили набрать дополнительных сотрудников в «миграционные службы», чтобы справиться с проблемой оформления «паспортов ДНР».

«Во исполнение поручения главы Донецкой народной республики, а также в целях создания комфортных условий для граждан, объявлен набор сотрудников в подразделения миграционной службы», – сказано в сегодняшнем сообщении «МВД ДНР».

Уточняется, что на работу приглашаются «граждане республики» возрастом от 18 до 35 лет. Среди требований к кандидатам – владение «государственным языком», образование не ниже среднего профессионального.

Также говорится, что кандидат должен соответствовать «требованиям статей 14 и 17 закона "О службе в органах внутренних дел ДНР"». В частности, в указанных «статьях закона» говорится, что на службу не могут поступить лица:

судимые (даже с погашенной судимостью);

подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу;

которые неоднократно (два и более раз) в течение года были оштрафованы через «суд» или привлекались к иным «административным наказаниям»;

«несогласные соблюдать ограничения и запреты»;

близкие родственники руководителя (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Как сообщалось ранее, в «ДНР» очередь на оформление «республиканского паспорта» занята до середины 2023 года. А без «паспорта ДНР» не получить российское гражданство, к которому стремятся многие местные жители.

Напомним, в «ДНР» продолжает действовать паспорт гражданина Украины, но уже есть процессы, при котором от жителя требуют исключительно «паспорт ДНР».