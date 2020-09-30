В «ЛНР» начинаются облавы на украинских водителей

В «ЛНР» с 1 октября автодорожные инспекторы будут проверять у водителей наличие «республиканских» документов о регистрации автомобиля. Как сообщает пресс-служба «ГИБДД МВД ЛНР», начинается мероприятие под условным наименованием «Документ».

«В ходе проведения данных мероприятий основное внимание сотрудников ГИБДД будет уделено контролю за соблюдением требований законодательства Луганской народной республики в части своевременной регистрации транспортных средств, пресечению фактов управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», – говорится в сообщении.

В «ГИБДД» акцентируют, что в «ЛНР» все автомобили должны иметь «республиканскую» регистрацию. Иначе водитель подвергается штрафу:

при первом обнаружении– штраф от 500 до 800 руб. (204 – 327 грн по местному курсу валют)

за повторное «правонарушение» – штраф от 3000 до 5000 руб. (1 225 – 2 040 грн) или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Отметим, что в «ДНР» также автомобили должны быть оформлены в «республиканском» «МРЭО». Но в отличие от «ДНР», в «Луганской народной республике» нет жесткого требования использовать «республиканские» автомобильные номера. Поэтому до сих пор в Луганске многие машины ездят с украинскими госномерами ВВ.