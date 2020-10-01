Выходим с машин дюны сметать: В соцсети показали последствия стихии в Донецке и Луганске (Фото)

В «ЛНР» бушующая пыльная буря ломала деревья и обрывала провода, а в «ДНР» ночью засыпала слоем песка припаркованные машины. Местные жители в соцсети показали последствия порывов ураганного ветра.

В Луганске падали деревья, повреждая при падении машины, обрывая электропровода. Последствия стихии наблюдаются везде: на проезжей части, возле жилых домов, во дворах, на детских площадках.

Луганск, последствия стихии

В Донецке песок укрыл улицы – слой песка на траве, на асфальте, машинах.

«Утром все выходим с совочками и веничками с машин дюны сметать», – предлагают дончане.

Также местные жители предполагают, что подобные природные явления могут быть вызваны вырубкой посадок – так как деревья раньше задерживали пыль. Как отмечают люди, города тоже не озеленяются, саженцы на терриконах не высаживаются.

Дончане сетуют на тяжелый 2020-й год: «Не год, а какой-то тест на выживание... Високосный».

И иронизируют по поводу непогоды: «Легкий ветерок теребит арматуру за окном… Мимо пролетают собаки некрупных пород, кошки… Норм, че – дождь из грязи… Маска на улице пригодится, как никогда».

Донецк, последствия стихии

Напомним, пыльная буря с сильными порывами ветра 30 сентября прошла со стороны Ростовской области РФ по Луганщине и Донетчине – как по подконтрольной, так и по временно неподконтрольной украинским властям территории.