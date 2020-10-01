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Выходим с машин дюны сметать: В соцсети показали последствия стихии в Донецке и Луганске (Фото)

01.10.20 08:36
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В «ЛНР» бушующая пыльная буря ломала деревья и обрывала провода, а в «ДНР» ночью засыпала слоем песка припаркованные машины. Местные жители в соцсети показали последствия порывов ураганного ветра.

В Луганске падали деревья, повреждая при падении машины, обрывая электропровода. Последствия стихии наблюдаются везде: на проезжей части, возле жилых домов, во дворах, на детских площадках.

Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии
Луганск, последствия стихии

В Донецке песок укрыл улицы – слой песка на траве, на асфальте, машинах.

«Утром все выходим с совочками и веничками с машин дюны сметать», – предлагают дончане.

Также местные жители предполагают, что подобные природные явления могут быть вызваны вырубкой посадок – так как деревья раньше задерживали пыль. Как отмечают люди, города тоже не озеленяются, саженцы на терриконах не высаживаются.

Дончане сетуют на тяжелый 2020-й год: «Не год, а какой-то тест на выживание... Високосный».

И иронизируют по поводу непогоды: «Легкий ветерок теребит арматуру за окном… Мимо пролетают собаки некрупных пород, кошки… Норм, че – дождь из грязи… Маска на улице пригодится, как никогда».

Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии
Донецк, последствия стихии

Напомним, пыльная буря с сильными порывами ветра 30 сентября прошла со стороны Ростовской области РФ по Луганщине и Донетчине – как по подконтрольной, так и по временно неподконтрольной украинским властям территории.

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