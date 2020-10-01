В ОБСЕ рассказали о ранениях двух мирных жителей на неподконтрольной Луганщине

Двое мирных жителей получили ранения в результате взрывов в неподконтрольных украинским властям районах Луганской области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 30 сентября.

Сообщается, что происшествия произошли в апреле и мае 2020 года.

В частности, 29 сентября наблюдатели говорили по телефону с мужчиной 40–49 лет, который сказал, что 5 апреля он, рыбача вместе со своим братом на окраине дачного массива в н. п. Красный Яр, у реки Северский Донец, наступил на предмет, который взорвался и поранил его ногу, которую позже ампутировали в больнице.

5 апреля медперсонал больницы в неподконтрольном правительству Луганске по телефону сообщил Миссии, что в тот же день в больницу поступил мужчина 40–49 лет.

29 сентября наблюдатели говорили по телефону с женщиной, которая представилась женой этого мужчины и сказала, что 5 апреля ее муж 40–49 лет получил ранения вследствие взрыва предмета, на который он наступил.

Также 29 сентября наблюдатели пообщались по телефону с мужчиной 50–59 лет, который сообщил, что 2 мая он шел от своего дома в н. п. Славяносербск к лесопосадке, расположенной у реки Северский Донец, где он наступил на какой-то предмет и тот взорвался. Он добавил, что в результате получил осколочные ранения и был доставлен в больницу в н. п. Зимогорье.

5 мая медперсонал больницы по телефону сказал СММ, что 2 мая к ним поступил мужчина с травмами, которые по признакам напоминали ранения от разрыва мины. 29 сентября команда Миссии поговорила с представителем лесного хозяйства, где работал пострадавший, и он сообщил, что мужчина получил травмы в результате подрыва на мине 2 мая.