При такой динамике заболеваемости COVID-19 карантин придется усилить, – Кириленко (Карта)

За среду, 30 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили у еще 81 жителя Донецкой области, в том числе у 2-х детей. Об этом сегодня, 1 октября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи заболевания зафиксированы:

22 – в Мариуполе (2 ребенка);

по 11 – в Краматорске и Марьинском районе;

6 – в Николаевке;

по 5 – в Бахмуте, Славянске и Торецке;

3 – в Славянском районе;

по 2 – в Покровске, Волновахском и Добропольском районах;

по 1 – в Константиновке, Селидово, Новогродовке; Александровской, Лиманской и Соледарской ОТГ и в Константиновском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 558 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 496 человек;

на лечении – 2 007 пациентов;

летальных случаев – 55.

«Как и везде по стране, в Донецкой области пандемия ускоряется. Если такая динамика сохранится, рано или поздно правительство вынуждено будет усилить карантин, что негативно отразится на экономике региона. Поэтому призываю всех к ответственному поведению», – отметил Кириленко.