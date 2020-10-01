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При такой динамике заболеваемости COVID-19 карантин придется усилить, – Кириленко (Карта)

01.10.20 09:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За среду, 30 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили у еще 81 жителя Донецкой области, в том числе у 2-х детей. Об этом сегодня, 1 октября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи заболевания зафиксированы:

  • 22 – в Мариуполе (2 ребенка);
  • по 11 – в Краматорске и Марьинском районе;
  • 6 – в Николаевке;
  • по 5 – в Бахмуте, Славянске и Торецке;
  • 3 – в Славянском районе;
  • по 2 – в Покровске, Волновахском и Добропольском районах;
  • по 1 – в Константиновке, Селидово, Новогродовке; Александровской, Лиманской и Соледарской ОТГ и в Константиновском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 558 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человек;
  • на лечении – 2 007 пациентов;
  • летальных случаев – 55.

«Как и везде по стране, в Донецкой области пандемия ускоряется. Если такая динамика сохранится, рано или поздно правительство вынуждено будет усилить карантин, что негативно отразится на экономике региона. Поэтому призываю всех к ответственному поведению», – отметил Кириленко.

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