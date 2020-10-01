Антирекорд второй день подряд: В Украине за сутки зафиксировали 4069 случаев COVID-19

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки – 4 069 человек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, 94 398 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 069 новых случаев. За сутки выписаны 2 038 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 557 (по данным Донецкой ОГА – 3 558) случаев COVID-19, в Луганской – 1 091 случай.