RU
Все новости

Антирекорд второй день подряд: В Украине за сутки зафиксировали 4069 случаев COVID-19

01.10.20 09:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки – 4 069 человек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, 94 398 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 069 новых случаев. За сутки выписаны 2 038 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 557 (по данным Донецкой ОГА – 3 558) случаев COVID-19, в Луганской – 1 091 случай.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк