Пожары подошли вплотную к Северодонецку, горит склад краски: Есть погибшие и пострадавшие (Фото)

На Луганщине – масштабные пожары, погибли 4 человека. Пожарные продолжают тушение, привлечены 1 229 человек личного состава и 204 единицы техники. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Ситуация очень сложная, пожар распространился почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. 4 человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие. Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия», – сообщил глава области Сергей Гайдай.

Также в пресс-службе сообщили, что по состоянию на 7:00 утра 1 октября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано – 82, продолжается тушение – 64.

Больше всего пострадали населенные пункты Новоайдарского района: Муратово, где огнем повреждены 26 частных домов, Кряковка – повреждены 5 домов (из них 2 жилых), Трехизбенка – 2 дома. Из села Муратово эвакуированы 35 человек. Взрослые временно размещены в школе Новойдара, а дети – в местной больнице.

В Станично-Луганском районе вблизи поселков Ольховое, Лобочево и Геевка лесной пожар охватил более 200 га, еще в трех местах произошло возгорание камыша и сухой растительности. В результате в с. Артема огнем повреждены 3 нежилых дома и 3 хозяйственные постройки, в с. Болотенное – 1 жилой дом и 3 нежилых, в с. Кондрашовка сооружения не пострадали.

Вблизи с. Половинкино Старобельского района зафиксированы 3 очага возгорания хвойной подстилки с переходом в верховой пожар. Жилой фонд не пострадал.

Пожар распространялся в направлении Северодонецка. Ночью в результате верхового пожара в с. Вороново горели 4 улицы. В поселках Сиротино и Осколоновка верховой пожар перекинулся на жилые дома. Эвакуированы и временно размещены в школах г. Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.

Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Как сегодня сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области, на территории Луганщины продолжается тушение лесных пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра произошло распространение огня.

«Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов», – отметили в ГСЧС.

Основные очаги лесных пожаров:

между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га. Не допущено распространение огня на эти населенные пункты;

между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га. Эвакуация не проводилась;

вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район), в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам пожар распространился в Северодонецк (по данным лесхозов, огнем пройдено около 8,8 тыс. га). Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий; пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора). В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет;

вблизи с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса;

возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности;

вблизи сел Лобочево, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет около 9,3 тыс. га.

В ГСЧС также сообщили, что в результате пожаров погибло 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек.

По оперативным данным, эвакуированы 120 человек.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.