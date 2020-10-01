Сводка из зоны ООС за 30 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы 11 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь из стрелкового оружия противник открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Новоалександровки противник провоцировал украинских военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого вел огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку хутора Вольный применял ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате выстрела противника из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских военных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, противник открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 2 единицы. Под огнем оказались районы поселков шахты 6/7 и Доломитное в Горловке. При обстрелах противник применял противотанковые гранатометы (РПГ и СПГ). Кроме того, указанный период украинские военные в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе произвели в общей сложности 2 подрыва в районе КПП "Новотроицкое" к югу от Донецка, а также подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Зайцево (Северное) под Горловкой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Донецкий, сел Лозовое и Березовское. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ), автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».