Нужно четко установить причины: В Офисе президента отреагировали на пожары на Луганщине

В Офисе президента Украины отреагировали на пожары в Луганской области. У Владимира Зеленского поблагодарили всех, кто причастен к ликвидации ЧП и потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

«За прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что будет учтена информация о возможных провокационных обстрелах со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых мог произойти пожар.

«К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня», – отметили в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, в Луганской области спасатели тушат пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Здесь 30 сентября, на десятках гектар леса загорелась сухая трава и лесная подстилка.