Пожары на Луганщине унесли 5 жизней, к тушению привлечена авиация (Фото)

Масштабные пожары в Луганской области унесли еще одну жизнь: число погибших возросло до пяти человек. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Оперативная правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым вылетела на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил.

В состав группы также вошли глава ГСЧС Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов (Гослесагентства) Василий Кузевич и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

В результате пожаров погибли 5 человек. По оперативным данным, эвакуированы 120 человек.

К тушению пожаров, по согласованию со штабом Операции Объединенных сил и СЦКК, привлечена авиация.

Кроме того, сообщается, что по фактам пожаров на Луганщине полиция открыла 7 уголовных производств: в Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли 7 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент локализованы и ликвидированы пожары на территории Попаснянского и Старобельского районов.

Напомним, ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Тушение значительно осложняют порывы ветра.