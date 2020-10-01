Лисы и шакалы: В поселках на окраинах Мариуполя все чаще замечают диких животных

В поселках, расположенных вблизи Мариуполя, жители все чаще видят фазанов, зайцев, лисиц. Об этом сообщает «Сайт города Мариуполя».

«Живность заходит на подворья людей. Нередки случаи, когда дикие звери нападают на домашнюю птицу. Кстати, недавно в селе Калиновка были замечены лисы и шакалы», – рассказал председатель ОРХ «Приазовье» Николай Грек.

Главный охотник Приазовья отмечает, что из-за запрета охоты на диких животных значительно выросла их численность.

«Сегодня мы не проводим регулирование численности дикой живности, но ждем, может, эти мероприятия разрешат. Иначе ситуация может быть чревата вспышкой заболевания бешенством», – отметил Николай Грек.