Есть признаки поджогов, – Аваков о пожарах на Луганщине

Министр внутренних дел Арсен Аавков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще есть возгорание. Все силы стянуты…», – сказал министр.

По его словам, вопрос усиления пожарной безопасности в области стоял давно.

«Нам не хватает технических возможностей, мы еще летом обратились в парламент, чтобы усилить на Луганщине, где массивы хвойных лесов и где часто идут провокации со стороны линии размежевания. Все силы брошены на погашение пожаров, на месте работает мой первый заместитель, глава ГСЧС Чечеткин, и я думаю, что сегодня мы с вами будем возвращаться к этой теме с хорошими новостями об уменьшении объемов пожаров», – сказал Аваков.

Министр отметил, что тушение затрудняется ветром.

«С утра работает авиация, думаю, это даст наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет быстро передавать огонь по верхушкам деревьев», – сказал Аваков.

Аваков, отвечая на соответствующий вопрос, допустил возможность поджогов со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Мы с этим сталкивались чуть раньше, летом, когда мы видели, что умышленный поджог идет в нашу сторону. Сейчас мы видим похожие приметы, следователи занимаются этими вопросами вместе с военными», – сказал министр.

Напомним, ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.