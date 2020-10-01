В «Л-ДНР» за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В «ДНР» за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом, в «ЛНР» – 2-е. Об этом сегодня, 1 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 30 сентября, выявлены 98 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 10 летальных случаев – мужчины в возрасте 44, 45, 65, 68, 72, 73, 90 лет и женщины в возрасте 68, 74, 83 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 1 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 580:

на лечении – 1 269 пациентов,

выписаны – 2 106 человек,

летальных случаев – 205.

«По состоянию на 1 октября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 30 сентября, выявлены 20 новых случаев заболевания COVID-19. Зарегистрированы два летальных случая», – утверждают в «минздраве ЛНР».

Всего по состоянию на 9:00 1 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 975: