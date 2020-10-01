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Энергетики восстановили энергоснабжение 18 населенных пунктов на Донетчине

01.10.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 18 населенных пунктов, 237 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 22 линий электропередач. Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения еще 9 населенных пунктов. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба энергокомпании.

«Вчера штормовой ветер и дождь стали причиной ряда обесточиваний в Донецкой области. Наиболее пострадали от непогоды Бахмутский и Добропольский районы», – отметили в пресс-службе.

Штормовой ветер не стихает. Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение:

  • Бахмутский район: с. Отрадовка, Николаевка, Зеленополье, Подгороднее, Хромовое-3;
  • Торецкий район: с. Зайцево, Жованка, Пески;
  • Славянский район: с. Маяки.

Над восстановлением энергоснабжения работают 100 бригад и 71 единица техники.

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