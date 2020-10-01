Пожары в «Л-ДНР»: Уничтожены десятки домов, в Луганске горел завод

В «ДНР» и «ЛНР» за минувшие сутки зафиксированы десятки пожаров, более 30 зданий повреждены огнем. Во время одного из пожаров погибла женщина. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», за минувшие сутки более 30 построек повреждены или уничтожены в результате пожаров в Макеевке, Шахтерске и Дебальцево. Среди поврежденных зданий – нежилые и жилые частные дома, летние кухни, хозпостройки.

Также сгорели более 50 га сухой травы и 10 га подстилки лиственного леса.

Возгорвания фиксировались и в ландшафтном парке «Зуевский», а также в урочище «Севастьяновка» в Амвросиевском районе.

Как сообщают в «ЛНР», за сутки ликвидированы 183 пожара, 145 пожаров были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 395 га. Среди пожаров 14 были отнесены к резонансным, в том числе на территории Ивановского лесничества.

На окраине Луганска пожаром уничтожены 9 дачных домов общей площадью 180 кв. м.

Кроме того, в Луганске горел авиационно-ремонтный завод. В результате короткого замыкания воздушной линии электропередач, пожаром уничтожены 3 складских ангара, картонная тара, ремонтный фонд двигателей и редукторов (40 шт).

Помимо этого, в Алчевске на пожаре, который произошел из-за неосторожного курения в квартире, погибла женщина 1959 года рождения.