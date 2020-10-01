В Житомирской области задержали организатора группировки, продававшей криминалитету оружие из зоны ООС

Служба безопасности Украины задержала в Житомирской организатора группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте боевых средств поражения представителям криминалитета в регионе. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что во время 15 обысков в жилых и подсобных помещениях фигурантов правоохранители изъяли тротиловые шашки общим весом 800 граммов, электродетонаторы, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, гранаты Ф-1 и РГД-5, два пистолета и почти 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Изъятое направлено на баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

«По предварительным данным досудебного расследования, группу организовал житель Коростенского района. Злоумышленники наладили сбыт средств поражения, нелегально завезенных из района проведения операции Объединенных сил. Также организатор группировки устроил на территории собственного домовладения подпольную мастерскую по переработке стартового оружия в боевое», – говорится в сообщении.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации фигурантами огнестрельного оружия.

Сейчас организатору группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Устанавливаются источники поступления военных средств поражения из района проведения Операции Объединенных сил.