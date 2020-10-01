Пожары на Луганщине: Число жертв возросло до 6

Число жертв масштабных пожаров в Луганской области выросло и составило 6 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай в эфире телеканала «Украина 24».

«Вчера ночью огонь очень близко подходил к населенным пунктам, горели хозяйственные постройки, гаражи, удалось отбить огонь. Пожарные продолжают работу, очень много техники из разных областей. Работает авиация, самолеты, вертолеты. Сама видела в небе, но не видела сколько», – сказала она.

Погукай отметила, что полиция работает круглосуточно, все делается для эвакуации людей.

«Часть людей размещена в школах Северодонецка. Вчера эвакуировали людей в Новоайдарский район. Мы делаем все, чтобы эвакуировать людей, предупреждать. Круглые сутки работает полиция, граждане помогают. Делаем все для того, чтобы люди знали, что делать, куда ехать, размещаем информацию на дорогах», – сказала спикер МВД.

По словам спикера, пожары потушены в двух районах.

«Пожары ликвидированы только в двух районах – это Старобельский и Попаснянский. В других населенных пунктах горение продолжается», – сказала Погукай.

Напомним, ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки.