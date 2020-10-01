КПВВ «Станица Луганская» закрыт из-за пожара (Фото)

КПВВ «Станица Луганская» закрыт из-за пожара. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В поселке Сиротино, что вблизи Северодонецка, развернут передвижной пункт управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Луганскую область прибыла оперативная правительственная группа. В частности, руководство ликвидацией последствий масштабных пожаров на Луганщине, координацию сил и средств, задействованных непосредственно в спасательных мероприятиях, будет осуществлять глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Критическая ситуация сохраняется в Станично-Луганском районе, где пламя приблизилось к КПВВ «Станица Луганская». По решению командования Операции Объединенных сил, с 11:30 1 октября приостановлена ​​работа пункта пропуска до ликвидации угрозы жизни и здоровью людей.

В соцсетях публикуют фото по состоянию на обеденное время 1 октября:

Напомним, ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Тушение значительно осложняют порывы ветра. На данный момент известно о 6 жертвах пожаров.