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Россиянин пытался ввезти в Украину два пистолета-пулемета

01.10.20 12:39
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации, который пытался ввезти в нашу страну два пистолета-пулемета. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках», – сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями органов безопасности начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос сообщения задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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