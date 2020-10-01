Под угрозой работа штаба «ДНР», дающего разрешения на пересечение КПП, – соцсети

У сотрудников «администрации главы ДНР» выявлен коронавирус. В этой связи под угрозой оказалась деятельность «межведомственного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на источники.

Как отмечается, первый подтвержденный зараженный был выявлен еще в начале сентября, а на предыдущей неделе обнаружили новые случаи.

На прошлых выходных «МЧС ДНР» обработали раствором все помещения «администрации». С 28 сентября большинство сотрудников перешли на «удаленную работу». Сам «глава ДНР» Денис Пушилин в здании не появляется.

Кроме того, по информации источников, под угрозой – деятельность «межведомственного штаба», который рассматривает заявления на пересечение линии разграничения. Сотрудники штаба уже пропустили около 3-х заседаний. «Как будет выстроена его деятельность в дальнейшем, под вопросом», – сообщили в паблике.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.