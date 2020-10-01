Умер легендарный форвард «Шахтера», подаривший Донецку первую Лигу чемпионов

Ушел из жизни знаменитый форвард Сергей Ателькин, который большую часть карьеры провел в ФК «Шахтер» – в 1990-х и начале 2000-х годов. О смерти спортсмена сегодня, 1 октября, сообщила пресс-служба «горняков».

Сергей Ателькин дебютировал за «Шахтер» в 18-летнем возрасте – в марте 1990 года в чемпионате СССР с «Араратом» (1:0). В составе «горняков» Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. Он на 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба.

Сергей Ателькин был лучшим снайпером «Шахтера» в финалах Кубка Украины. В 1997 году он принес победу в решающем матче с «Днепром» (1:0). В 2001-м в поединке с киевским ЦСКА «Шахтер» уступал 0:1 – Сергей сравнял счет на 81-й минуте и оформил дубль в концовке дополнительного времени (2:1). А еще через год в фантастическом по накалу противостоянии с «Динамо» Ателькин перевел игру в экстра-тайм, где затем «Шахтер» вырвал победу 3:2.

В карьере Ателькина был зарубежный этап. Во второй половине 1990-х он выступал за итальянский «Лечче» и португальскую «Боавишту». После возвращения в «Шахтер» он вместе с клубом дебютировал в Лиге чемпионов. Главным препятствием на пути в групповой этап в квалификации была «Славия». Гол Ателькина на 97-й минуте матча в Чехии подарил Донецку первый в истории групповой этап Лиги чемпионов.

По окончании карьеры Сергей Ателькин много лет работал в селекционном отделе «Шахтера».