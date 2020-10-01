Повреждены 250 домов: МВД сообщает уже о 9 погибших при пожарах на Луганщине

В Луганской области число жертв масштабных пожаров достигло уже 9 человек. Об этом сегодня, 1 октября, на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает «РБК–Украина».

Госпитализированы 14 пострадавших от пожаров.

«К сожалению сегодня мы имеем 9 погибших. Один – в результате пожара. Соответствующее решение по остальным будет после проведения экспертиз», – сказал Яровой.

По его словам, всего возникло 146 очагов возгорания. Наиболее угрожающими стали пожары вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 населенных пунктах (Болотенное, Станица Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

Как сообщает пресс-служба МВД, в данное время на Луганщине ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64, которые в результате чрезвычайно сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м / с, длительный засушливый период) быстро распространялись на значительную площадь.

По оперативным данным, огнем повреждено ориентировочно 250 домов (Вороново – 70, Сиротино – 64, Метелкино – 30, Муратово – 26, Капитаново – 20, Осколоновка – 20 Кряковка – 2, Трехизбенка – 2).

Эвакуированы 120 человек, в том числе из сел: Муратово – 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново – 40, Сиротино – 25, Осколоновка – 20 (эвакуированные из трех сел размещены в Северодонецке).

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех 6 очагах, составляет около 9,3 тыс. га.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники, в том числе от ГСЧС – 534 человека, 112 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), а также 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС. В ликвидации пожаров также участвуют военные , правоохранители, сотрудники Гослесагентства.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Ранее сообщалось о 6 жертвах пожаров в Луганской области. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.