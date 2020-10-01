«Зажевал» банкомат: Переселенцы жалуются на проблемы с картами «Ощадбанка»

«Ощадбанк», как сообщает пресс-служба банка, не будет блокировать до 1 ноября 2020 года карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек во время карантина.

Действие платежных карт продлено до 1 ноября, однако в комментариях в Facebook переселенцы массово жалуются на то, что банкоматы «съедают» такие карточки:

Татьяна: «Вранье, карту до 09/20 "зажевал" банкомат (написано: обратитесь в ваш банк!)… Ее банк аннулировал, так как срок действия истек (написано было: по просьбе банка)… Пишут, продлили, а карта уже недействительна, приезжайте и забирайте в банк новую карту»;

Галина: «Мою тоже зажевало... Карта до 1.11.2020»;

Елена: «У меня до 07/20. Пенсию за июль уже не смогла снять, по заказу банка банкомат проглотил карту, т.к. новая карта уже была изготовлена»;

Евгения: «Да банкомат "ест" карты, у которых вышел срок. В магазине рассчитаться тоже нельзя. "Ощадбанк", блин, продлил. На бумаге только продлил»;

Татьяна: «Вранье. Карта по октябрь, а готовая уже лежала в "Ощаде" 15 сентября».

Также люди поднимают вопрос о процентах за снятие наличных. В частности, переселенка спрашивает, за что при снятии наличных с пенсионной карточки ВПЛ снимаются проценты.

В комментариях люди объясняют, что «дважды в месяц можно снять без процентов свою пенсию. А вот третий и последующий раз уже взимается 1% от снимаемой суммы». Также отмечается, что «могут снимать, если баланс часто проверять» и «если с карты на карту переводите деньги, тогда берется процент».

Также женщине порекомендовали обратиться на «горячую линию» «Ощадбанка», чтобы узнать подробности.

Напомним, «Ощадбанк» не будет блокировать до 1 ноября 2020 года карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек во время карантина.

«Ощадбанк» также продлил мораторий на идентификацию ВПЛ – на период карантина плюс 60 дней после его официального прекращения.