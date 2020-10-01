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В Славянске заработал «Прозрачный офис»

01.10.20 13:42
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Сегодня, 1 октября, в Славянске начал работу «Прозрачный офис». Здесь будут предоставлять более 140 услуг и обслуживать более 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«В работе "Прозрачного офиса" максимально применяются возможности современных технологий – электронная система управления очередью, электронный сурдопереводчик и др. Он призван создать климат, максимально благоприятный для быстрого решения проблем граждан, упростить процедуры получения необходимых документов», – отметили в пресс-службе.

Ремонтные работы в здании начались осенью 2018 года. Здесь отремонтировали фасад и помещения, установили современную противопожарную систему, сделали пандус, вымостили тактильную плитку.

Компьютерная техника и мебель предоставлены в рамках проекта USAID «Демократическое управление в восточной Украине», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется компанией «Кимоникс Интернешнл Инк».

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