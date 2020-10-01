Скоро в Украине будут выявлять до 9 тысяч новых больных коронавирусом в день, – ВОЗ

До конца года в Украине будут ежедневно выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт, передает «Суспільне».

«В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе», – пояснил Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили.

«В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в громадах. Мы не сузили передачу кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела – ред.), к которому идет много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия», – подчеркнул глава офиса ВОЗ в Украине.

Относительно прогнозов до конца года, Хабихт затруднился оценить ситуацию.

«Трудно давать какую-то оценку. Но если в декабре мы начнем фиксировать более 9000 случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен», – резюмировал он.