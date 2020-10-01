Трое пострадавших: На Донетчине такси попало в ДТП

На Донетчине полиция расследует ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и въехал в дерево. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Авария произошла в среду, 30 сентября, в Мариуполе на ул. Камышовой.

«Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и въехал в дерево. В результате столкновения пострадали двое пассажиров транспортного средства: 33-летняя женщина и 36-летний мужчина, а также сам водитель. С травмами различной степени тяжести последних госпитализировали в больницу», – рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к ДТП. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области