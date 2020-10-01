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Коронавирус на Луганщине: Сколько человек заболели и сколько выздоровели (Карта)

01.10.20 14:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 15 – Северодонецк;
  • 1 – Рубежное;
  • 6 – Лисичанск;
  • 1 – Беловодский район;
  • 2 – Кременской район;
  • 2 – Белокуракинский район;
  • 3 – Попаснянский район;
  • 1 – Станично-Луганский район;
  • 6 – Сватовский район;
  • 1 – Марковский район;
  • 5 – Старобельский район.

1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.

Всего по состоянию на 1 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 091 случай коронавирусной болезни, в том числе у 49 детей. Из них:

  • выздоровели – 576 человек;
  • продолжает лечение – 501 пациент (107 человек лечатся в больницах, 394 – амбулаторно);
  • умерли – 14 человек.

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