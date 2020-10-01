Коронавирус на Луганщине: Сколько человек заболели и сколько выздоровели (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- 15 – Северодонецк;
- 1 – Рубежное;
- 6 – Лисичанск;
- 1 – Беловодский район;
- 2 – Кременской район;
- 2 – Белокуракинский район;
- 3 – Попаснянский район;
- 1 – Станично-Луганский район;
- 6 – Сватовский район;
- 1 – Марковский район;
- 5 – Старобельский район.
1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.
Всего по состоянию на 1 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 091 случай коронавирусной болезни, в том числе у 49 детей. Из них:
- выздоровели – 576 человек;
- продолжает лечение – 501 пациент (107 человек лечатся в больницах, 394 – амбулаторно);
- умерли – 14 человек.