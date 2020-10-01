Коронавирус на Луганщине: Сколько человек заболели и сколько выздоровели (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 43 новых случая COVID-19 (в том числе у 2-х детей). Об этом сегодня, 1 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

15 – Северодонецк;

1 – Рубежное;

6 – Лисичанск;

1 – Беловодский район;

2 – Кременской район;

2 – Белокуракинский район;

3 – Попаснянский район;

1 – Станично-Луганский район;

6 – Сватовский район;

1 – Марковский район;

5 – Старобельский район.

1 человек (без регистрации) снят с эпидемиологического надзора.

Всего по состоянию на 1 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 091 случай коронавирусной болезни, в том числе у 49 детей. Из них: