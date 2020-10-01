Боевая, с чекой: На Донетчине нашли гранату возле школы

В Угледаре (Донецкая обл.) неподалеку от школы обнаружили боевую гранату с чекой. На опасную находку наткнулся слесарь у двери котельной, он и вызвал полицию. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Сообщение об обнаружении боевой гранаты поступило в полицию Угледара от местного жителя в среду, 30 сентября.

«Мужчина работает слесарем в теплосети и направлялся в котельную для проверки оборудования перед отопительным сезоном. Но у входной двери его ожидал опасный "сюрприз". Понимая всю опасность находки, гражданин сразу позвонил в компетентные органы. Полицейские обеспечили охрану боеприпаса, заблокировали проезд транспорта и обезопасили учеников местной школы», – говорится в сообщении.

Взрывотехники определили тип гранаты – Ф1 (радиус действия составляет до 250 метров), привели ее в безопасное состояние и изъяли для проведения экспертизы.

С начала года полицейские Донетчины изъяли более 1200 боевых гранат.