Павильон ожидания, модуль Красного Креста: Горит на КПВВ «Станица Луганская» (Фото, видео)

В Луганской области пожар добрался до контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Повреждена часть инфраструктуры КПВВ. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра», – говорится в сообщении.

Пламя разрушило модуль Красного Креста и павильон для ожидающих, огнем охвачены обочины дороги.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов. В огненном круге оказались 22 населенных пункта вдоль линии разграничения. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние.